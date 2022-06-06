Patlatılan şüpheli çantadan dondurulmuş balık çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Patlatılan şüpheli çantadan dondurulmuş balık çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Patlatılan şüpheli çantadan dondurulmuş balık çıktı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde asker çantasına benzeyen şüpheli bir çanta alınan güvenlik önlemlerinin ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından patlatıldı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde asker çantasına benzeyen şüpheli bir çanta alınan güvenlik önlemlerinin ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından patlatıldı. Şüpheli çantadan ise dondurulmuş balık çıktı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Öveçli Mahallesi yol kavşağına öğle saatlerinde asker çantasına benzeyen bir çanta bırakıldığının bildirilmesi üzerine olay yerine giden emniyet ve jandarma güçleri çanta sahibinin bulunmasının mümkün olmadığını tespit ederek Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne ait Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekiplerince emniyet tedbirleri alınarak şüpheli çanta patlatıldı. Patlatılan çantadan dondurulmuş balık çıkarken, emniyet için tek şeride düşürülen yol, yeniden çift şerit olarak trafiğe açıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırkağaç Manisa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title