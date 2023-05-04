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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Melekbaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E. idaresindeki 44 ACN 937 plakalı Ford marka otomobil, yolun karşısına geçemeye çalışan M.Ç.'ye çarptı. Kazada yola savrulan M.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araç sürücüsünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya Ford 3. Sayfa Haberler

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