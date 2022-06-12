Otomobil yol kenarındaki silindir aracına çarptı: 1 yaralı - Haberler

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Otomobil yol kenarındaki silindir aracına çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil yol kenarındaki silindir aracına çarptı: 1 yaralı

Bilecik'te yol kenarında bulunan asfalt düzeltme silindir aracına çarpması sonucunda otomobilde sıkışan sürücü yaralandı.

Bilecik'te yol kenarında bulunan asfalt düzeltme silindir aracına çarpması sonucunda otomobilde sıkışan sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir'den Bilecik istikametine giden Hüseyin Ö. idaresindeki 11 AC 441 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Küplü Köyü ile Aşağıköy arasında devam eden üst geçit inşaat alanından geçisi esnasında yol kenarında park halinde bulunan yol düzleme silindirine çarptı. Çarpma sonucunda sürücü Hüseyin Ö., araç içindr sıkıştı. Olay yerinde gelen AFAD arama ve kurtarma ekibi yaralıyı bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı olay yerinde ki 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili incelem devam ediyor. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Bilecik 3. Sayfa Haberler

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