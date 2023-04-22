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Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 ölü

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 ölü

3. Sayfa Haberleri

Uşak'ta civciv yüklü kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya dönerken araç içerisindeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Uşak'ta civciv yüklü kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya dönerken araç içerisindeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Uşak'ın Eşme ilçesinde Şehit Mustafa Eğerci Barajı yakınlarında henüz sürücüsü belirlenemeyen 45 AHJ 893 plakalı otomobil R.M. idaresindeki civciv yüklü 45 M 0708 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki Nasuh Turan ve Nazif Turan yola savruldu. İhbarlar sonrasında olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yola savrulan 2 amcaoğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon ve hurdaya dönen otomobilde yapılan incelemelerin ardından cenazeler Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Eşme Uşak 3. Sayfa Haberler

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