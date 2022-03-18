Otobüsteki yolcunun sırt çantasından 6 tabanca ele geçti - Haberler

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Otobüsteki yolcunun sırt çantasından 6 tabanca ele geçti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otobüsteki yolcunun sırt çantasından 6 tabanca ele geçti

Samsun'da, Rize'den İstanbul'a giden yolcu otobüsündeki bir yolcunun sırt çantasında yapılan aramada 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İSTANBUL (İHA) - Samsun'da, Rize'den İstanbul'a giden yolcu otobüsündeki bir yolcunun sırt çantasında yapılan aramada 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu, Samsun Otogarı'nda Rize'den İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Ekipler, yapılan aramada Rize'den İstanbul'a silah götürdüğü ileri sürülen O.K.'nin sırt çantasında 6 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 6 adet şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan O.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

"Silah kaçakçılığı" suçundan savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen O.K., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Otobüsteki yolcunun sırt çantasından 6 tabanca ele geçti

Otobüsteki yolcunun sırt çantasından 6 tabanca ele geçti

Otobüsteki yolcunun sırt çantasından 6 tabanca ele geçti

Otobüsteki yolcunun sırt çantasından 6 tabanca ele geçti

Otobüsteki yolcunun sırt çantasından 6 tabanca ele geçti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul, Samsun, Silah, Rize, 3. Sayfa, Haberler

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