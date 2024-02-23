Osmaniye'de kaçan araçta silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye'de uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç içerisinden 5 özel yapım ruhsatsız silah ve 203,77 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları uygulama sırasında bir araç, polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Şüpheli aracı bir süre kovalayan ekipler, kısa sürede yakaladı.

Polisin kovaladığı şüpheli araç içerisinde yapılan aramada, 5 ruhsatsız marka ve seri numarası olmayan özel yapım kısa dipçikli pompalı silah ve 203,77 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü Emrah S. ve İbrahim Halil S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE