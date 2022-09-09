Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye 3. sayfa haberleri... Osmaniye'de elektrik panosu çalan 2 şüpheli yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Osmaniye 3. sayfa haberleri... Osmaniye'de elektrik panosu çalan 2 şüpheli yakalandı

Gelen Osmaniye haberlerine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde elektrik panosu çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde elektrik panosu çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler, çalınan elektrik panosuyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, panoyu çalanlar M.A. ile Ç.A. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından adresleri belirlenen şüpheliler Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yapılan baskınla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edilirken ele geçirilen elektrik panosu da sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaniye Jandarma Hisarcık Kadirli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title