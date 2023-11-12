Ormanda bulunan yanmış ceset olayında yeni detaylar

Zonguldak'ta 50 yaşındaki Afgan uyruklu Mohammad Nourtani'nin yanmış cesedinin bulunmasının ardından yeni iddialar ortaya çıktı. Soruşturma devam ederken, olayın faili olduğu iddia edilen bir kişi ile diğer 5 şüphelinin sorguları sürüyor. Öte yandan, kaçak ocakta öldüğü öne sürülen işçinin, başka bir suçtan infazı bulunan şüphelilerin "infazımız yanar" düşüncesiyle cesede cinayet süsü verdikleri ileri sürüldü. Nourtani'nin sağken mi ölüyken mi yakıldığı ise adli tıptan gelecek olan raporla netleşecek.

Edinilen bilgiye göre, 10 Kasım günü Rat Mahallesi Kırat mevkisinde yoldan geçen bir vatandaş ormanlık alanda yanmış erkek cesedi olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgedeki deliller toplanırken, benzin ile yakıldığı belirlenen cesedin yapılan otopsi incelemesinde 3 çocuk babası 50 yaşındaki kayıp Afgan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğu tespit edildi.

Soruşturmanın başlatılmasının ardından jandarma ekipleri öldürülen işçinin çalıştığı iddia edilen kaçak maden ocağı bölgesinde incelemeler yaptı. Görgü tanıklarından birisi Nourtani'nin kaçak ocakta çalıştığı esnada fenalaşarak bilincini kaybettiğini söyledi. Bunun üzerine kaçak ocağı işlettiği iddia edilen şahıs ile diğer 5 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüphelinin jandarmadaki sorguları sürüyor.

Ocak sahibi olduğu iddia edilen ve daha önceden başka bir suçtan ceza aldıkları ancak hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı öğrenilen iki şüphelinin Nourtani'nin öldüğünün ortaya çıkmasıyla birlikte infazlarının yanacağı düşüncesiyle hareket ettikleri, ocakta öldüğü iddia edilen Nourtani'nin hastaneye götürülmediği öne sürüldü.

Talihsiz adamı yakmaya karar verdiklerinde ise bir işçinin "Yapmayın, öyle şey mi olur" diyerek yanlarından ayrıldığı, şüphelilerin ise bir akaryakıt istasyonundan benzin aldığı kameralarca tespit edildi. Daha sonra cesede cinayet süsü verilmek üzere yakıldığı iddialar arasında yer aldı. Nourtani'nin kaçak ocakta öldüğü ileri sürülse de adli tıp raporundan gelecek rapor ile cesedin sağken mi yoksa öldükten sonra mı yakıldığı belli olacak.

Öte yandan, söz konusu kaçak maden ocağının geçen 6 Kasım günü göçertilerek kullanılamaz hale getirildiği ancak şüphelilerin başka bir giriş açarak yeniden kömür üretimine başladığı iddia edildi. Cesedin ortaya çıkmasının ardından söz konusu yer de göçertilerek ocak tamamen kullanıma kapatıldı.

6 şüphelinin jandarmadaki sorgusunun ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. - ZONGULDAK