Ordu'da sürücülere 'yaya yolu' uyarısı

ORDU (İHA) – Ordu'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde trafik polisleri ve jandarma ekipleri, cadde üzerinde durdurduğu araç sürücülerini 'yaya yolu' konusunda uyararak, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" mesajı verdi.

Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde toplanan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ekipleri, cadde üzerinde durdurdukları sürücülere yaya yolu konusunda uyarıda bulunarak broşür dağıttı. Ekipler tarafından, görevli kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, trafik işaretleri ve levhalarla belirlenmiş kavşak giriş-çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlanması konusunda uyarı yapıldı. Uyarıda ayrıca, "Yaya ve okul geçitlerinden geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını veriniz. Bu kurallara uymayanlara Karayolu Trafik Kanunu'nun 74. maddesi gereğince trafik idari para cezası uygulanacaktır. Öncelik hayatın, öncelik yayanın" denildi.

Yapılan etkinlikte polis ve jandarma ekipleri tarafından yayalara ve sürücülere yönelik el broşürleri, kırmızı düdük dağıtımı yapılarak bilgilendirme çalışması yapıldı. - ORDU