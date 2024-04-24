Ordu'da polis ekipleri tarafından aranan 23 şahıs yakalandı
Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda aranması bulunan 23 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 26 şahıs hakkında işlem yapıldı. Yakalanan şahıslardan 10'u tutuklandı.
Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 23 şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 26 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 23 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.
Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU