Öldürülen gencin Kazakistanlı katili yakalandı

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan cinayet zanlısı adliyeye sevk edilirken, öldürdüğü genç gibi kendisinin de Akkuyu Nükleer Santralde çalıştığı öğrenildi

MERSİN - Mersin'de iş çıkışı aracına aldığı şahıs tarafından öldürülen gencin katili Akkuyu Nükleer Santral inşaatında çalışan Kazakistanlı çıkarken, şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gün Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki otomobilin şoför koltuğunda bir şahsın hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şoför koltuğundaki şahsın Metin Sürer olduğunu ve boğazının kesilerek öldürüldüğünü belirledi. Bunun üzerine çalışma yapan jandarma ekipleri şüphelinin Kazakistan uyruklu Saken M. olduğunu tespit etti. Bölgedeki ekipleri arttırarak çalışmasını sürdüren jandarma, cinayet şüphelisinin yakın bir noktada olduğunu belirleyerek yakaladı.

Gözaltına alınıp jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli Saken M., bugün sağlık kontrolünden geçirilerek 'Kasten adam öldürme' suçundan Gülnar Adliyesi'ne sevk edildi.

Öldürülen gencin de cinayet zanlısı gibi Akkuyu Nükleer Santral inşaatında çalıştığı öğrenildi.