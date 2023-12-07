Ödemiş'te Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon: Çok Sayıda Eser Ele Geçirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tarihi eser kaçakçılarına ait çok sayıda eser ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda 108 obje, 13 sikke ve 3 dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili S.Y. ve İ.Y. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR