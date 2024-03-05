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Niğde'de yapılan operasyonda 75 tarihi eser ele geçirildi

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Niğde'de gerçekleştirilen operasyonda, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 75 tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda 34 sikke, 7 yüzük ve 34 obje bulundu.

Niğde'de kültür ve tabiat varlığı kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 75 obje ele geçirildi.

Altunhisar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada; "İl Jandarma Komutanlığı ve il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda 34 sikke, 7 yüzük ve 34 obje ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Niğde Kültür Suç 3.Sayfa Kültür Sanat Güncel Haberler

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