Niğde'de yapılan operasyonda 75 tarihi eser ele geçirildi

Niğde'de kültür ve tabiat varlığı kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 75 obje ele geçirildi.

Altunhisar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada; "İl Jandarma Komutanlığı ve il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda 34 sikke, 7 yüzük ve 34 obje ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE