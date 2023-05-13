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Nevşehir'de sıcak hava balonları 'Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz' pankartıyla havalandı

Nevşehir'de sıcak hava balonları 'Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz' pankartıyla havalandı

3. Sayfa Haberleri

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'Trafik Haftası" çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenledi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'Trafik Haftası" çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenledi.

Sabahın erken saatlerinde Kapadokya'da görsel şölen oluşturan sıcak hava balonları 'Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz' pankartıyla havalandı. Devrent vadisi ile Açıkhava Müzesinde stant açılarak ve birçok noktada yapılan etkinliklerde; Trafik haftasının önemi, trafik jandarmasının faaliyetleri ile ilgili açıklayıcı bilgilendirme yapıldı.

Vatandaşlara ve okullardaki öğrencilere, Jandarma dergisi dağıtımı yapılarak trafik jandarmasının kullandığı malzemelerin tanıtımı konularında faaliyetler anlatıldı. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Trafik Haftası Jandarma Nevşehir 3. Sayfa Haberler

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