Nevşehir'de kaybolan 3 genç bulundu - Haberler

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Nevşehir'de kaybolan 3 genç bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Nevşehir'de kaybolan 3 genç bulundu

Bugün sabah saatlerinde mantar toplamak için köyden ayrılan 3 genç AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu.

Bugün sabah saatlerinde mantar toplamak için köyden ayrılan 3 genç AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Özyayla köyünde 3 genç, bugün sabah saatlerinde mantar toplamak için araziye çıktı. Bir anda bastıran sis ve yağış nedeniyle yollarını kaybeden gençler dağlık alanda kayboldu. Kaybolduklarını anlayan gençler cep telefonu ile AFAD ve jandarma ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine kısa sürede ulaşan AFAD ve jandarma ekipleri bölgede yaptığı arama sonucunda kaybolan gençlere ulaştı.

Sağlık durumları iyi olan gençler ekipler tarafından kayboldukları yerden alınarak ailelerine teslim edildi. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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