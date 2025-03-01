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Naci Görür'den kritik uyarı: Bu ülkeyi bize yar etmezler

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Kocaeli'de bir lansmanda konuşan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür kritik uyarılarda bulundu. Görür, "Eğer bu depremleri halledemezsek, bizim geleceğimiz yoktur. Ne ekonomik bağımsızlığımız kalır ne siyasi bağımsızlığımız kalır. Bu ülkeyi bize yar etmezler" dedi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki deprem riski devam ederken, yatay mimari odaklı yeni bir konut projesi hayata geçirildi.

Naci Görür'den kritik uyarı: Bu ülkeyi bize yar etmezler

NACİ GÖRÜR'DEN KRİTİK UYARILAR

Projenin lansmanında konuşan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme dirençli kentler inşa etmenin önemine vurgu yaparak kritik uyarılarda bulundu.

Naci Görür'den kritik uyarı: Bu ülkeyi bize yar etmezler

"DEPREM SİYASET ÜSTÜ BİR KONUDUR"

Lansmanda konuşan Prof. Dr. Naci Görür, ülkenin depreme hazırlanmasının kritik bir gereklilik olduğunu belirterek, "1999'dan bu yana 25 yıl geçti ancak hala şehirlerimizi depreme dirençli hale getiremedik. Deprem, siyaset üstü bir meseledir. Dirençli kentler oluşturmadığımız sürece, büyük felaketlerden kaçınamayız. Bu sorunun sorumluluğu sadece yetkililerde değil, halk olarak hepimizin elindedir" ifadelerini kullandı.

Naci Görür'den kritik uyarı: Bu ülkeyi bize yar etmezler

"DEPREME DİRENÇLİ KENTLER İNŞA ETMELİYİZ"

Depreme dayanıklı kentlerin oluşturulması için yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem ve ekonomi gibi bileşenlerin düzenlenmesi gerektiğini belirten Görür, "Depremden zarar görmek istemiyorsak, bu bileşenleri depreme uygun hale getirmeliyiz. Bunun için planlı hareket etmek ve farkındalığı artırmak şart" dedi.

Naci Görür'den kritik uyarı: Bu ülkeyi bize yar etmezler

"BU ÜLKEYİ BİZE YAR ETMEZLER"

Prof. Dr. Görür, deprem gerçeğinin önemini vurgulayarak, "Eğer depremleri kontrol altına alamazsak, ne ekonomik ne de siyasi bağımsızlığımız kalır. Bu ülkeyi bize yar etmezler. Deprem meselesi, ülkenin gerçek beka sorunudur ve acilen çözüm bulunmalıdır" diye konuştu.

Naci Görür'den kritik uyarı: Bu ülkeyi bize yar etmezler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMASUMANE3438:

çok doğru bir konuşma olmuş

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Haber YorumlarıHasan Karaoglu:

Bu adam nasıl konusuyor öyle .bagımsızlıgımız kalmaz fılan.amacı ne acaba!!bu baska işlerın pesınde bence.

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