Muş'ta kaçak avlanan 2 kişiye idari para cezası

Muş'un Varto ilçesindeki barajda ticari amaçla germe ve uzatma ağ ile kaçak avlanan 2 kişiye 17 bin 836 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kontrol ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 18 Ocak'ta Varto ilçesi Kayalıdere köyü mevkisindeki Alparslan 2 Barajı'nda ekipler, ticari amaçla germe ve uzatma ağ ile balık tutan F.E. ve kardeşi E.E.'yi suçüstü yakaladı. 85 metre uzunluğunda germe balık ağı, ilkel yapılan lastik bot ve 76 kilogram ağırlığında avlanılmış balık ele geçirildi. Avlanma yapan 2 kişiye 17 bin 836 lira idari para cezası uygulandı. El konulan ürünler Varto İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. - MUŞ