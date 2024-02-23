Muğla'da Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Tutuklandı

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu madde ticareti şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüpheli şahıs uyuşturucu satışı yaptığı esnada suçüstü yapıldı. Şüphelinin aracında ve ikametinde yapılan aramada, satışa hazır uyuşturucu maddeler, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek, suçtan elde edilen 48 bin 665 TL para ele geçirildi.

Şüpheli şahıs uyuşturucu ticareti suçu kapsamında gözaltına alınırken, işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA