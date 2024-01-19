Muğla'da minibüs yayalara çarptı, 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde minibüsün yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hoca Bedrettin İnönü Caddesi'nde Üçgen Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen 48 TM 5902 plakalı minibüs yolun karşısına geçmek isteyen B.K. ve İ.B.K. isimli 2 çocuğa çaptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan çocuklar yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuklara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı çocukların durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA