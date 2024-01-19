Muğla'da Horoz Dövüşü Yapanlara Operasyon: 54 Kişiye Cezai İşlem Uygulandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde jandarma ekipleri, horoz dövüşü yapıldığı tespit edilen Kümes Hayvanlarını Koruma Derneğine operasyon düzenlendi. 54 kişiye toplam 346 bin 950 TL ceza kesildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren Kümes Hayvanlarını Koruma Derneği binasında horoz dövüşü düzenlendiği bilgisini aldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve HAYDİ Timi ile Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dernekte arama yapıldı. Yapılan aramada horoz dövüşü organizasyonunu düzenleyen bir şahıs hakkında 'Kumar oynanması için yer-imkan sağlama ve imar kanununa muhalefet' suçlarından, horoz sahibi 2 şahıs hakkında '5199 sayılı hayvanları koruma kanuna muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. Horoz dövüşü ile ilgili kumar oynayan 54 şahıs hakkında hayvan dövüştürmek suretiyle kumar oynamak suçundan toplam 346 bin 950 TL idari para cezası kesildi. Ele geçirilen 9 adet yaralı horoz Muğla Hayvan Barınağına teslim edildi. - MUĞLA