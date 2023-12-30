Muğla'da 57 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki iki olayda toplam 57 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında farklı saatlerde iki ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. Hareket halindeki iki lastik bot ekiplerce durdurularak toplam 57 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA