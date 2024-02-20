Muğla'da 5'i çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 5'i çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (KB-112, KB,35) belirlenen bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 30 düzensiz göçmen ile beraberinde 5 çocuk yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA