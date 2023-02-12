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MSB havadan hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor

3. Sayfa Haberleri

MSB havadan hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Harita Genel Müdürlüğüne ait uçaklarla deprem bölgesinde hasar-zayiat ile arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Harita Genel Müdürlüğüne ait uçaklarla deprem bölgesinde hasar-zayiat ile arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Harita Genel Müdürlüğümüze ait uçak da deprem bölgesinde aralıksız uçmaya ve bölgedeki hasar-zayiat ile arama-kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için görev yapmaya devam ediyor. Elde edilen görüntüler devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılıyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı 3. Sayfa Haberler

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