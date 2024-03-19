Motosiklet Sürücüsü Kaza Sonrası Hastaneye Gitmek İstemiyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otomobile yandan çarpmak suretiyle kolundan yaralanan motosiklet sürücüsü tüm çabalara rağmen hastaneye gitmek istemedi.

Kaza; Eski Hisar Mahallesi 9506 Sokak'ta meydana geldi. Abdussamet Yıldız'ın kullandığı 07 LK 913 plakalı motosiklet, çevre yolu istikametine gitmekte olan Meltem Sönmez'in idaresindeki 07 LEK 64 plakalı otomobile kontrolsüz kavşakta yandan çarptı.

Kazada kolundan yaralanan ve yaralı kolunu sargı beziyle saran motosiklet sürücüsü, diğer araç sürücüsü ve trafik ekiplerinin ısrarlarına rağmen kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. - ANTALYA