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MİT, MOSSAD'a Çalışan Casusları Türk Adaletine Teslim Ediyor

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), MOSSAD'a çalıştığı belirlenen ve istihbarat sızdıran kişileri Türk adaletine teslim ediyor. İsrail İstihbarat Servisi'nin özel dedektifleri ve taktik elemanlarına yönelik düzenlenen operasyonda 68 kişi hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan 7 kişinin sorgularına başlandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), MOSSAD'a çalıştığı belirlenen ve istihbarat sızdıran kişileri Türk adaletine teslim ediyor. Bu çerçevede son olarak İsrail İstihbarat Servisi'nin özel dedektifleri ve taktik elemanlarına yönelik Aralık 2022'de düzenlenen operasyonda 68 kişi hakkında işlem yapılmıştı.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün İstanbul ve İzmir'de düzenlediği operasyon sonrası gözler İsrail İstihbarat Servisi'ne çevrildi. Gözaltına alınan 7 kişinin sorgularına başlandı.

MOSSAD'ın casuslarına yönelik yapılan operasyonun başlangıcı aslında 2022'ye uzanıyor. İsrail İstihbarat Servisi'nin özel dedektifleri ve taktik elemanlarına yönelik Aralık 2022'de düzenlenen operasyonda 68 kişi hakkında işlem yapılmıştı. Bu operasyonla MİT, İsrail İstihbarat Servisi'nin ajan ağına yönelik çalışmalarını daha da genişletti. 68 kişi ve bağlantıları üzerinden detaylı incelemelere başladı. Kişilerin görüşme ağları çözüldü. Yapılan hassas çalışmalar doğrultusunda İsrail İstihbaratı ile bağlantısı olan diğer özel dedektifler tespit edildi.

MOSSAD'ın ajan belirleme tekniği

İsrail İstihbarat Servisi'nin, ilk teması araştırma şirketi maskesi ile kurduğu saptandı. MOSSAD'ın, görüştüğü her özel dedektifi ağına katmadığı, iş birliği kurmaya yatkın dedektifleri tercih ettikleri görüldü.

MOSSAD, kuracağı ağda yer alacağı kişileri belirlemek için önce basit araştırma işleri veriyor. Süreç içerisinde verdiği görevlere gasp veya suikast gibi eylemleri ekliyor. Bu eylemler keşif yaptırmaya kadar gidiyor.

Dedektifler de yabancı bir ülkenin istihbarat teşkilatı için çalıştığını biliyor. Ortadoğulu kişileri takip ettiklerinden dolayı bu istihbarat servisinin MOSSAD olduğunun da farkında. Ancak, maddi çıkarlarını önde tuttukları için İsrail İstihbarat Servisi ile ilişkilerini deşifre olana kadar sürdürüyor.

MOSSAD'ın devşirdiği ajanlarından ne istediği de merak edilen bir husus. İsrail İstihbarat Servisi, kaynakları üzerinden hedeflerine yönelik birçok bilgiye ulaşabiliyor. Hedeflerinin resmi kayıtlardaki her türlü bilgisinden, ikametlerindeki ADSL-IP adreslerine kadar.

Bununla birlikte kaynaklarına eleman şebekesi kurdurma, canlı kurye temin etme, araştırma, keşif ve adres tespit etme, para transferi, darp/yaralama, hedeflere yönelik soygun gibi eylemleri de yaptırabiliyorlar.

MOSSAD kaynaklarını haberleşme uygulamaları üzerinden grup kurdurup yönetme, web sitesi kurdurma, internet sitesi tasarlama, operasyonel hat temini, bilgisayar korsanı bulma gibi teknolojik faaliyetlerde de kullanıyor.

MOSSAD'ın kaynaklarından faydalanması bunlarla da sınırlı kalmıyor. Güvenli ev temini, ihtiyaç halinde kullanmak için ambulans temini, kundaklama eylemleri, sınırlardan kaçak insan ve mal teminine kadar birçok eylemde bulundurabiliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Millî İstihbarat Teşkilatı İsrail İzmir Güvenlik Uluslararası İlişkiler Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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