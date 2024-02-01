Mersin Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendiriyor

Mersin Emniyet Müdürlüğü vatandaşları iletişim yoluyla dolandırıcılığa karşı bilgilendiriyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, gelişen teknoloji ile değişim gösteren suçlar arasında yer alan dolandırıcılığa karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi için çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışma kapsamında, vatandaşları telefon ile arayarak, kendilerini özellikle polis, asker, savcı, banka görevlisi, sigorta yetkilisi gibi tanıtarak hayali senaryolarla tehdit, korku ve panik hali oluşturup haksız kazanç sağlayanlara yönelik bilgilendirme yapıldı.

Her geçen gün yeni yöntemle vatandaşları kandırmanın yollarını arayan dolandırıcılık olaylarına karşı, umuma açık yerler, cami, muhtarlık ve esnaflara yönelik son 1 ayda 2 bin 200 kişi bilgilendirme faaliyetlerine katıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği bildirildi. - MERSİN