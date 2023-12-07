Mersin'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Mersin'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, Helenistik, Roma ve Likya dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 75 sikke ile 15 tarihi obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler tarihi eser kaçakçılığı suçunu önlemek amacıyla yaptığı çalışmalarda, Gülnar ilçesinde 3 şüphelinin elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda Helenistik, Roma ve Likya dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 75 sikke ve 15 tarihi obje ile 3 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN