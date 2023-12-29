Mersin'de Sahte İçki ve Kaçak Makaron Operasyonu: 2 Gözaltı

Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan 2 ayrı çalışmada, 325 litre sahte içki ile binlerce kaçak makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gülnar ilçesinde sahte alkol üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, tespit edilen zanlının adresine operasyon düzenledi. Operasyonda 325 litre kaçak alkol ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Tarsus ilçesinde yapılan operasyonda ise 80 bin adeti boş, 17 bin adeti satışa hazır toplam 97 bin kaçak makaron ile 70 kilo tütün ve 128 adet elektronik sigara ele geçirildi. Bu olayla ilgili de bir şüpheli gözaltına alındı.

Her 2 olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN