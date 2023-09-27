Mersin'de motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı

Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Kaskınla Yol Ver Hayata' kampanyası başladı. Geçen yıl polisevine yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in ismiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Vali Ali Hamza Pehlivan ile protokol üyeleri, motosiklet sürücülerine kask dağıttı.

'Kaskınla Yol Ver Hayata' sloganıyla başlatılan kampanya ile kask kullanımını artırmak amaçlanıyor. Adnan Menderes Bulvarı Beşiktaş Meydanı önünde kampanyanın ilk kask dağıtımı yapıldı. Etkinliğe, Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ile etkinliğe isminin verildiği şehit polis Sedat Gezer'in eşi Medine Gezer ve çocukları katıldı. Burada konuşan Vali Pehlivan, ülke genelinde trafik güvenliğini artırmaya yönelik çeşitli çalışmalar ve kampanyaların düzenlendiğini söyledi. Bugünde 'Kaskınla Yol Ver Hayata' sloganıyla kask dağıtımı yaptıklarını belirten Pehlivan, "Burada amaç trafikte sayı olarak da epeyce fazla olan motosiklet ve sürücülerini daha güvenli bir şekilde trafikte seyretmelerini sağlamak ve bu konuda bilinç düzeyi arttırmak. İstatistiklere baktığımızda kazaların yüzde 45'ine motosikletlilerin karıştığını görüyoruz. Bu önemli bir oran. İlimizde 190 binin üzerinde kayıtlı motosiklet bulunuyor. Bu rakam ile Mersin, Türkiye'de en çok motosiklet bulunan iller arasında 7'inci sırada bulunuyor. Bu kadar yoğun kullanımın olduğu ilimizde elbette ki trafik tedbirlerinin alınması, trafik denetimlerinin yapılması çok önemli" dedi.

Hem emniyet hem de jandarma trafik ekiplerinin kentte etkin bir şekilde denetim yaptığının altını çizen Pehlivan, "Bununla birlikte tıpkı otomobil ve diğer araç kullanım süreçlerinde olduğu gibi bu araçları kullananların öncelikle kendi can güvenliklerini temin etmeleri çok önemli. Kaskta motosiklet sürücüleri için en önemli tedbirlerden biridir. İstatistik olarak bakıldığında kask kullanıldığında ölümlü trafik kazalarında yüzde 40, yaralamalı trafik kazalarında ise yüzde 70 azalma olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla motosiklet kullanan bütün vatandaşlarımıza kesinlikle kasksız bir şekilde trafik çıkmamalarını önemle vurguluyoruz. Biz kampanya çerçevesinde ilk etapta 50 kaskı motosiklet sürücülerimize dağıtacağız ama bu araçları kullanan sürücülerden istediğimiz, beklentimiz sürüç güvenliğini sağlayacak tedbirleri alsınlar. Eylem planları sürekli güncellenerek devam edecektir. Kampanyayı düzenleyen, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sürücülerimize tedbirli, dikkatli, kazasız ve belasız sürüçler diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan ve protokol üyeleri motosiklet sürücülerine kask verdi. Etkinliğe ismi verilen polisevi şehidi Sedat Gezer'in eşi Medine Gezer ile çocukları da motosiklet sürücülerine kask verdi. - MERSİN