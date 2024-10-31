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Türkiye'nin konuştuğu hakem Arda Kardeşler, paraya para demeyecek

Türkiye'nin konuştuğu hakem Arda Kardeşler, paraya para demeyecek
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Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbinin yankıları sürerken, kararları tartışma yaratan ve eleştirilerin hedefindeki isim olan maçın hakemi Arda Kardeşler ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. FIFA kokartlı hakemin 500'ün üzerinde hakaret davası olduğu ve bu davalardan 11 milyonun üzerinde gelir elde edebileceği öne sürüldü.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan ve sarı-kırmızılıların 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan derbide verdiği kararlarla Türk futbolunun gündemine oturan Arda Kardeşler için çok konuşulacak bir detay ortaya çıktı.

KÜFREDENLERİ MAHKEMEYE VERDİ

Sözcü'nün haberine göre; Arda Kardeşler, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin olduğu gün kendisine küfredenleri mahkemeye verme kararı aldı. Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki bir görüntüde Arda Kardeşler'in derbiyle aynı gün aynı mahkemede sosyal medyadaki hakaretten şikayetçi olduğu dört dosyanın bulunduğu görüldü.

11 MİLYON TL KAZANACAK

Hakaret davalarında genellikle HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) kararı veriliyor ve vekalet ücretine de hükmediliyor. 17 bin 900 TL olan bu rakam, icra ile tahsil edildiğinde 22 bin TL oluyor. Arda Kardeşler'in 500 üzerinde hakaret davası açtığı öne sürüldü. Bu da 11 milyon TL gelir anlamına geliyor.

DEVRE ARASINA KADAR MAÇ YOK

Derbiye tedirgin çıkan, verdiği kararlarla iki takımı da mutlu etmeyen, kaleci barajı kurdururken frikik atılmasına izin verecek kadar da dağılmış görülen Arda Kardeşler'e Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında görev verilmedi. Kulislerde Kardeşler'e devre arasına kadar maç verilmeyeceği iddiası da konuşuluyor. Ligin en tecrübeli hakemlerinden biri olan FIFA kokartlı Arda Kardeşler'in ilk 10 haftada Süper Lig'de dört, TFF 1. Lig'de de sadece bir maçta düdük çalması da manidar bulundu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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