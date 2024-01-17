Üye Girişi
Haberler

Mardin'de Yeni Doğmuş Bebek Cesedi Bulundu

Güncelleme:
Abone Ol

Mardin'in Artuklu ilçesinde cami bahçesinde hareketsiz bir bebek cesedi bulundu. Bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Artuklu Kırsal Yaylı Mahallesi'nde sabah namazına giden vatandaşlar, cami bahçesinde bir bebek olduğunu fark etti. Bebeğin hareketsiz olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Erkek bebeğin cesedi yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yeni doğmuş bebeği bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Artuklu Mardin İnsan Hakları Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kızıl Goncalar Cüneyd kimdir? Kızıl Goncalar Cüneyd Güneş gerçekte kim, kim oynuyor? Kızıl Goncalar Meryem kimdir? Kızıl Goncalar Meryem Tezel gerçekte kim, kim oynuyor? Fenerbahçe - Adanaspor maç özeti! (VİDEO) Fenerbahçe - Adanaspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kızıl Goncalar Levent kimdir? Kızıl Goncalar Levent Alkanlı gerçekte kim, kim oynuyor? AK Parti Ankara adayı belli oldu mu, kim oldu? AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok mu oldu? Kızıl Goncalar 3.bölüm fragman İZLE Kızıl Goncalar yen bölüm fragmanı full izle! Fenerbahçe - Adanaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Adanaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! 17-18 Ocak'ta Benzine ve Motorine İndirim veya Zam Var mı? Güncel Akaryakıt Fiyatları! Hamza Dağ kimdir? Hamza Dağ kaç yaşında, nereli? Hamza Dağ hayatı ve biyografisi! AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İstanbul Sultanbeyli adayı kim? AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İstanbul Sarıyer adayı kim? AK Parti Eyüp Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İstanbul Eyüp adayı kim? AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İstanbul Gaziosmanpaşa adayı kim? A Spor CANLI izle! A Spor HD kesintisiz izleme linki! A Spor Digitürk kaçıncı kanalda? A Spor CANLI izle! A Spor HD kesintisiz izleme linki! A Spor Digitürk kaçıncı kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title