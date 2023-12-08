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Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Tutuklandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir şahıs tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesinde yapılan çalışmalarda polis ekipleri şüphelendiği şahsı durdurdu. Üst araması yapılan şahısta 2 parça halinde toplam ağırlığı 422,36 gram toz esrar çıkan şahıs emniyete sevk edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kızıltepe Narkotik Mardin Narkotik Suçlar 3. Sayfa Güncel Haberler

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