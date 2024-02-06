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Mardin'de park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

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Mardin'in Artuklu ilçesinde park halindeki bir otomobil aniden yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.

Mardin'de park halindeki otomobil bir anda yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki markası belirlenemeyen 42 FK 015 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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