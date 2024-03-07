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Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Sultanköy Kavşağı'nda 47 AF 742 plakalı Toyota marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada S.Ç., L.Ç., H.Ç. ve M.S.Ç., yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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