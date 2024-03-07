Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Sultanköy Kavşağı'nda 47 AF 742 plakalı Toyota marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada S.Ç., L.Ç., H.Ç. ve M.S.Ç., yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN