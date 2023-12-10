Mardin'de otomobil ile bisiklet çarpıştı: Bisiklet sürücüsü yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpıştığı kazada, bisiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpıştığı kazada, bisiklet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgilere göre, ilçenin Çağ Çağ Caddesi üzerinde otomobil ile bisiklet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bisiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN