Haberler ›› 3. Sayfa ›› Mardin'de otomobil ile bisiklet çarpıştı: Bisiklet sürücüsü yaralandı

Mardin'de otomobil ile bisiklet çarpıştı: Bisiklet sürücüsü yaralandı

10 Aralık 2023 18:39 Son Güncelleme: 18:41 Abone Ol

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpıştığı kazada, bisiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.