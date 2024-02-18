Mardin'de milyonlarca lira değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki tırda milyonlarca lira değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Nusaybin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin denetimleri sırasında durdurulan iki tırda 20 bin 50 adet cep telefonu, 16 bin adet elektronik sigara, bin adet kablosuz kulaklık ve 80 adet saç maşası ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla kaçak ürünlere el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen ürünlerin değerinin milyonlarca lirayı bulduğu öğrenildi. - MARDİN