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Mardin'de kırmızı ışıkta zincirleme kaza

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Mardin'in Artuklu ilçesinde kırmızı ışıkta meydana gelen zincirleme kazada maddi hasar oluştu.

Mardin'de kırmızı ışıkta zincirleme kaza

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde kırmızı ışıkta meydana gelen zincirleme kazada maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kırmızı ışıkta 47 ACP 900 Seat Leon marka, Opel Astra 06 AGP 894 plakalı otomobil ile plakası öğrenilmeyen Skywell cip kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri araçlarda meydana gelecek tehlikeyi önlemek için kontroller yaptı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Artuklu Mardin Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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