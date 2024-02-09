Mardin'de kavşak kazasında 2 kişi yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen kavşak kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin kavşağa girdiği kazada 2 kişi yaralandı.
Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'nde dün akşam saatlerinde 02 ABU 246 plakalı Tofaş Şahin model otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kavşağa girdi. Yaralı iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polisi kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN