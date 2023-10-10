Mardin'de Husumet Nedeniyle Cinayet

Mardin'de, TIR'la otomobilinin önünü kestikleri husumetlileri Faysal Duva'yı (57), tabancayla ateş edip öldürdükleri iddiasıyla kardeşler İ.A. ve Y.A., gözaltına alındı.

MARDİN'de, TIR'la otomobilinin önünü kestikleri husumetlileri Faysal Duva'yı (57), tabancayla ateş edip öldürdükleri iddiasıyla kardeşler İ.A. ve Y.A., gözaltına alındı.

Olay, dün öğleden sonra, Artuklu ilçesi Mardin- Midyat kara yolundaki Kamor Millet Bahçesi mevkisinde meydana geldi. Faysal Duva'nın içinde olduğu otomobilin önü TIR ile kesildi. TIR'dan inen şüphelinin tabancayla açtığı ateş sonucu Duva, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Duva, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Duva'nın cenazesi, otopsi işlemleri sonrası kırsal Kabala Mahallesi'nde toprağa verildi.

Olayla ilgili çalışma yapan polis, kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler İ.A ve Y.A kardeşler, düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.