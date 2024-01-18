Mardin'de ev yangını: Eşyalar kullanılamaz hale geldi

Mardin'in Artuklu ilçesinde ev, çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Ahmetli Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle evde yangın çıktı. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın esnasında kimsenin olmadığı evde eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN