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Mardin'de ev yangını: Eşyalar kullanılamaz hale geldi

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Mardin'in Artuklu ilçesinde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde ev, çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Ahmetli Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle evde yangın çıktı. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın esnasında kimsenin olmadığı evde eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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