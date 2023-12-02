Mardin'de cinayet şüphelisi tutuklandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde M.Ç'nin (18) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Olayda kullanılan tabanca, polisin aramaları sonucu bir binanın havalandırma boşluğunda bulundu.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde M.Ç'nin (18) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kızıltepe ilçesinde geçtiğimiz günlerde M.Ç. cinayetine ilişkin gözaltına alınan şüpheli F.Ö., emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Olayda kullanılan tabanca, polisin aramaları sonucu bir binanın havalandırma boşluğunda bulundu. - MARDİN