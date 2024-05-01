Manisa'da okul ve çevre denetimleri gerçekleştirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından okullar ve çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için 00.00-05.00 saatleri arasında 29 ekip 62 personelin katılımıyla gerçekleştirilen okul ve çevresindeki Denetimlerde, 43 okul ve çevresi kontrol edilerek 37 şahsın sorguladığı belirtildi.

Kontrol ve denetimlerde olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı, gerek okul güvenliği, gerekse öğrencilerin her türlü tehlikeden korumak için ekiplerin çalışmalarına devam edeceği bildirildi. - MANİSA