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Manavgat'ta motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma Şandır'ın (18) kullandığı 07 JY 416 plakalı motosiklet, Emre Suntu'nun kullandığı 07 BHC 07 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü başını otomobilin tekerine çarparak olay yerinde kalırken, motosiklet yaklaşık 15 metre uzaklığa savruldu. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Cuma Şandır, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat Antalya Acil Durum Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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