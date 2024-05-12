Manavgat'ta Aydınlatma Direğine Çarpan Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından sürücü belgesinin olmadığı belirlenen araç sürücüsüne 12 bin 978 TL para cezası uygulandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde şehir merkezi istikametine seyir halindeki Mustafa Subay'ın kullandığı 33 F 2699 plakalı hafif ticari aracın, 3576 sokak kavşağına geldiğinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi, virajı alamayarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpması sonucunda meydana geldi.

Araçta ve direkte hasar meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince ehliyeti olmadığı belirlenen araç sürücüsüne, 12 bin 978 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA