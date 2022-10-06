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Maltepe'de 3 adet tablet, bilgisayar ve telefon çalmıştı, kıskıvrak yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Maltepe'de 3 adet tablet, bilgisayar ve telefon çalmıştı, kıskıvrak yakalandı

Maltepe'de bir hırsız, girdiği iletişim alanında faaliyet yürüten bir işyerinde 3 adet tablet bilgisayar ile 1 adet telefon çaldı.

Maltepe'de bir hırsız, girdiği iletişim alanında faaliyet yürüten bir işyerinde 3 adet tablet bilgisayar ile 1 adet telefon çaldı. İhbar üzerine yürütülen çalışmalarda güvenlik kamerasına inceleyen polis ekipleri hırsızı tespit ederek kıskıvrak yakaladı.

Maltepe'de polis ekipleri, Fındıklı Mahallesi Çınar Caddesi üzerinde iletişim alanında faaliyet yürüten bir işyerinde 3 adet tablet bilgisayar ile 1 adet telefonun çalındığı ihbarı aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, "İşyerinden Hırsızlık" suçu ile ilgili şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yapılan incelemede; olayı H.H.B. isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit ederek şahsı yakalayarak suç unsuru eşyalar ele geçirildi. Şüpheli şahsın yapılan sorgulamasında; hırsızlık ve narkotik madde suçlarından kaydının olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Maltepe Çınar 3. Sayfa Haberler

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