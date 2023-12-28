Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 11 Ölü, 57 Yaralı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kazanın ardından ekiplerimiz hızlı bir şekilde olay yerine sevk edilmiş ve otoyolda gerekli önlemler alınmıştır. Otoyolumuz, Karasu kavşağı kesiminde geçici olarak trafiğe kapatılmıştır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün sabaha karşı Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazası hakkında resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Uraloğlu paylaşımında, "Bugün sabaha karşı Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı mevkiinde yoğun sis sebebiyle aralarında yolcu otobüslerinin de bulunduğu ve birden çok aracın karıştığı trafik kazasında 11 vatandaşımız vefat etmiş, 57 vatandaşımız da yaralanmıştır" dedi.

"Otoyolumuz, Karasu kavşağı kesiminde geçici olarak trafiğe kapatıldı"

Vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara acil şifalar dileyen Uraloğlu, "Kazanın ardından ekiplerimiz hızlı bir şekilde olay yerine sevk edilmiş ve otoyolda gerekli önlemler alınmıştır. Otoyolumuz, Karasu kavşağı kesiminde geçici olarak trafiğe kapatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Sürücülere uyarılarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Yoğun sis ve olumsuz hava koşullarında dikkatli olmalarını, trafik uyarılarına ve yönlendirmelerine riayet etmelerini önemle rica ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA