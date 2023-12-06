Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 31 Gram Metamfetamin ve 18 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, 31 gram metamfetamin ve 18 gram kubar esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü tutuklandı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin durdurduğu şüpheli araçta yapılan aramada, 31 gram metamfetamin ve 18 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde Merkez ilçesi Yoncalı yol ayrımında durdurulan şüpheli araç içerisinde yapılan aramada, 31 gram metamfetamin, 18 gram kubar esrar 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.S.Ç. isimli şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA