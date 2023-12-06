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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 31 Gram Metamfetamin ve 18 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi

6 Aralık 2023 09:44 Son Güncelleme: 09:46 Abone Ol

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, 31 gram metamfetamin ve 18 gram kubar esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü tutuklandı.