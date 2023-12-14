Kütahya'da 39 ve 40 yıl hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Haklarında çeşitli suçlardan 39 yıl ve 40 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü Kütahya'nın Simav ilçesi Eğirler Köyünde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Simav İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yapılan istihbari ve saha çalışmaları neticesinde, hakkında çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi öldürme suçundan 40 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası ve yakalama kararı bulunan H.K. ile hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A. K isimli şahıslar Simav ilçesine bağlı Eğirler Köyünde yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Uşak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA