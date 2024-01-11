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Kuşadası açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildikten sonra sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen olayda Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen, lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuşadası Aydın Kurtarma Sahil Güvenlik Göçmenler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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