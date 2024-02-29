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Kümesteki tavukları telef eden başıboş köpekleri kamerada

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işyerinin bahçesindeki kümese giren başıboş köpekler, 8 tavuğu telef etti. Yumurta toplamak için kümese gelen işyeri çalışanı gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Kümesteki tavukları telef eden başıboş köpekleri kamerada

Yumurta toplamak için kümese giden işyeri çalışanı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işyerinin bahçesindeki kümese giren başıboş köpekler, 8 tavuğu telef etti. Yumurta toplamak için kümese gelen işyeri çalışanı gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Örnek Mahallesi 1057 sokak üzerinde bulunan işyerinin arka bahçesinde kümeste bulunan tavuklar başıboş kurt köpeklerinin saldırısına uğrarken 8 tavuk telef oldu. Her gün olduğu gibi kümesteki yumurtaları toplamak üzere arka bahçeye gelen işyeri çalışanı Galip Güneş gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

"Kümesten son kez yumurta aldım"

Tavukları yerde cansız vaziyette gördüğünü belirten Galip Güneş "Kümese baktığımda içerisindeki tavukların da yerde yattığını, bazılarının kafasının olmadığını, bazılarının da vücudunun parçalandığını gördüm. 2 tane tavuk da can çekişiyordu. Hemen gidip güvenlik kamerasına baktığımızda 1 kurt köpeği ve 2 yavru köpeğinin yan taraftan kümesin olduğu bahçeye girdiğini, bir süre sonra da geri çıktığını gördük. Bu köpekler burada başıboş vaziyette sürekli geçen köpekler. Irmak kenarında daha önce bana da saldırdılar. Kümesten son kez yumurtaları aldım. Yetkililerden başıboş köpekler için önlem almalarını istiyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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